Україна і РФ продовжать роботу над угодою про судноплавство

Україна і Російська Федерація продовжать роботу над проектом Угоди про співпрацю у сфері судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку України, про це домовилися представники обох держав в ході шостого засідання українсько-російської Підкомісії з питань транспорту.

Крім того, вирішено продовжити роботу над проектом міжурядової Угоди про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і порятунку на Чорному і Азовському морях.

Сторони також домовилися проводити щорічні зустрічі Адміністрацій морських портів і капітанів портів Азовського моря і Керченської протоки.

Повідомляється, що у сфері залізничного транспорту представники двох держав дійшли висновку про необхідність продовжити в 2010 році активну роботу з організації контейнерних перевезень між Європою і країнами Далекого Сходу з використанням транзитного потенціалу України і Російської Федерації. На думку обох сторін, перспективним напрямом співпраці є розвиток мультимодальних перевезень. Тому українські і російські транспортники домовилися продовжити роботу із залучення додаткових вантажопотоків, розширення географії перевезень вантажів і узгодження конкурентних тарифів. За результатами зустрічі підписано протокол.

Як повідомлялось, Україна і Росія вивчають можливість створення консорціуму з управління судноплавством у Керченській протоці.