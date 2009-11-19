Газпром і Нафтогаз домовляться про нові обсяги газу

Компанії «Газпром» і «Нафтогаз» уточнюють обсяг газу, необхідний Україні у 2010 році, заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Він підкреслив, що Росія має намір прислухатися до побажання української сторони і скоротити обсяги постачання газу для уникнення недобору газу і, як наслідок, незастосування штрафних санкцій.

«Що зробити для того, щоб ці санкції не генерувалися наступного року? Ми ухвалили сьогодні рішення, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про обсяги закупівлі газу Україною, «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» домовляться про нові обсяги і узгодять ці постачання. Не буде зайвого обсягу, який Україна хоче законтрактувати, не буде й санкцій - це дуже просте рішення. І прийнятне для всіх, без жодного збитку для підписаних раніше контрактів», - сказав ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції в Ялті.