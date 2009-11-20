План співпраці у енергетиці в СНД відправили на доопрацювання

Глави урядів країн Співдружності Незалежних Держав ухвалили рішення відправити на доопрацювання план заходів, спрямований на реалізацію концепції співпраці у сфері енергетики, повідомив голова виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

«Ухвалено рішення обговорити і прийняти концепцію співпраці у сфері енергетики, але план заходів щодо реалізації її (концепції) направити на додаткове доопрацювання», - сказав ЛЕБЕДЄВ в Ялті на засіданні Ради прем`єр-міністрів країн СНД.

Рішення про доопрацювання ухвалене на засіданні прем`єрів у вузькому колі, зазначив він.

На прес-конференції після засідання ЛЕБЕДЄВ висловив надію на підписання плану реалізації енергоконцепції на наступному засіданні ради глав урядів країн СНД, яке планується провести у травні 2010 року у Москві.