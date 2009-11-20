Прикордонники не дозволили вивезти з Криму годинник XIX століття
17:04, 20 листопада 2009Крым
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Автівка прямувала до Краснодару
Кишеньковий годинник 1895 року випуску намагався провезти через державний кордон України громадянин Росії, що прямував з Євпаторії до Краснодару, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонслужби.
"Надії провезти через держкордон історичну цінність під покривом ночі не виправдалися - з годинником довелося розлучитися", - відзначили прикордонники.
Вони виявили старовинний годинник в пункті пропуску «Крим» під час оформлення легкового автомобіля з російською реєстрацією.
За кермом автівки, яка прибула до пункту пропуску опівночі 20 листопада, був 56-річний громадянин РФ.
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