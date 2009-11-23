Учасники дитячого «Євробачення» отримали запрошення до «Артеку»

Учасники фіналу дитячого «Евробачення» з 13 країн світу отримали офіційне запрошення відвідати «Артек» (Крим) та взяти участь у ювілейних заходах з нагоди його 85-річчя.

«Цього року ми стали свідками незабутнього дитячого свята: унікальні голоси, яскраві емоції, нестримна енергетика... Всі учасники конкурсу надзвичайно талановиті діти і заслуговують найвищого балу. Що може стати гідним подарунком для таких дітей? Думаю, що здійснення мрії: відпочинок у дивовижному місці, спілкування з унікальними особистостями, участь у грандіозному святі. Все це одночасно може дати лише «Артек», - підкреслив після завершення пісенного конкурсу в Києві співголова журі від України, генеральний директор міжнародного дитячого центру Борис НОВОЖИЛОВ, слова якого цитує прес-служба табору.

У дитячому конкурсі «Євробачення-2009», що проходив у Києві 16-22 листопада, переміг виконавець з Нідерландів Ральф МАКЕНБАХ.

Український співак Андранік АЛЕКСАНЯН з піснею «Три тополі, три сурми» посів 5-е місце.