У Севастополі чекають підйом сезонної захворюваності на ГРВІ

У Севастополі з 29 жовтня, з моменту початку спостереження, на ГРВІ та грип захворіло 7 тис. 198 чоловік, 334 хворих було госпіталізовано, з яких 280 вже виписано. Зафіксовано один летальний випадок, повідомив начальник управління охорони здоров`я міської держадміністрації Віктор ПОЛОГОВ.

За його оцінкою, минулий тиждень в місті характеризується як відносно благополучний. «В середньому за добу до лікувальних закладів зверталося 250-270 чоловік. На сьогодні показник захворюваності на ГРВІ та грип становить 36,9 чоловік на 10 тисяч населення, що характерно для показників червня-липня», - сказав чиновник.

Разом з тим, зазначив ПОЛОГОВ, «оскільки почався навчальний процес у школах і вузах, відновлено роботу дитячих садків, на нас чекає деякий підйом сезонної захворюваності на ГРВІ».