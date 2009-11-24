Морська піхота в Косовому підвищила авторитет України - глава ВМС

Командувач Військово-морських сил адмірал Ігор ТЕНЮХ вважає, що морські піхотинці, які виконували завдання миротворчої місії у Косовому, підняли авторитет українських Збройних сил.

«Кожного дня весь флот разом з рідними миротворців спостерігав за їхньою службою у Косовому. Я можу з гордістю сказати, що наша морська піхота підняла на найвищий рівень авторитет не тільки Військово-морських сил, а Збройних сил у цілому», - цитує ТЕНЮХА прес-центр командування українських ВМС.

Адмірал зустрівся з морскими піхотинцями у Перевальному в Криму. Командувач привітав їх з успішним завершенням миротворчої місії та вручив відзнаки і нагороди.

18 листопада поверненням до Криму другої групи українських морських піхотинців завершилася чергова ротація національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”. Цей батальйон входив до складу багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому.

Основу нацконтингенту 12-ї ротації складав 1-й Феодосійський батальйон морської піхоти Центру військ берегової оборони ВМС України.