Марафонець і журналіст за 45 хвилин перепливли Севастопольську бухту

Плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і журналіст Роман ЧЕРНЕНКО перепливли сьогодні Севастопольську бухту в її найширшому місці.

Температура води під час запливу становила 13° тепла.

Плавці стартували о 09.10 з набережної бухти Матюшенка (Північна сторона Севастополя), і о 09.55 фінішували біля набережної пляжу Кришталевий, пропливши 1 тис. 900 метрів за 45 хвилин. На дистанції спортсменів супроводжував рятувальний катер, повідомив голова громадської організації ”Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в місті Севастополі” Олександр СИНЯВСЬКИЙ.

ЧЕРНЕНКО після запливу розповів, що пливти було важче, ніж у Босфорі. Журналіст перепливав його також разом з СОФ’ЯНИКОМ. ”На Босфорі нам допомагала течія. На таку ж відстань ми з Олегом витратили в 2,5 разу менше часу”, - сказав ЧЕРНЕНКО.

СОФ’ЯНИК повідомив, що 5 грудня севастопольські плавці-марафонці поїдуть на зліт моржів до міста Саки, а під Новий рік планують перетнути Південну бухту Севастополя.