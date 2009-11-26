Шуфрич закликає Крим не ухилятися від виборів-2010

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) закликає кримчан прийти на президентські вибори, які заплановані на початок 2010 року.

«Я прошу виборців прийти на вибори і привести своїх рідних і близьких. Якщо не проголосує Крим, то проголосують замість Криму в інших регіонах. І буде образливо, що при такій очевидній перевазі ми у результаті не отримаємо бажаного результату через явку», - сказав депутат, слова якого цитує офіційний портал кримської організації Партії регіонів.

ШУФРИЧ вважає, що більшість мешканців Криму голосуватимуть на виборах-2010 за лідера регіоналів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Мета моєї поїздки (в автономію) не стільки агітація за Віктора Федоровича, оскільки переважна більшість голосуватиме за нашого кандидата, скільки закликати до явки», - сказав нардеп.