Литвин: треба створити підрозділ з розвитку суднобудування

Голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне змінити державну політику щодо суднобудування, створивши підрозділ з розвитку галузі.

«Держава і влада мають відповісти на питання: чи необхідне суднобудування в Україні? Відповідь однозначна: так. Чи можна забезпечити суднобудування за такої державної політики? Відповідь: однозначно ні. У Міністерстві промислової політики немає жодної людини, як мені розповіли, яка б займалася саме цією галуззю», - сказав ЛИТВИН в Сімферополі..

«Такий підрозділ має бути, бо сьогодні демонструється незламне бажання знищити суднобудівельну галузь і захопити причали, і одержати порти, і займатися не виробництвом, а лише перевалкою», - сказав кандидат у Президенти.

Також ЛИТВИН вважає за необхідне відновити «в повному обсягу» дію закону про підтримку суднобудівельної галузі.

Крім цього, сказав кандидат на пост глави держави, Україна не повинна грати роль сировинного придатка - будувати лише корпуси суден. Адже, зазначив ЛИТВИН, «основні доходи» приходять тоді, коли корабель добудовується.