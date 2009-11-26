Мусульмани Криму святкують Курбан-байрам

27 листопада - день, на який у 2009 році припадає початок проведення свята Курбан-байрам, - буде неробочим для мусульман Криму.

Курбан-байрам (по-арабски - Ід аль-Адха) відзначається в десятий день дванадцятого місяця ісламського місячного календаря. Курбан-байрам традиційно співпадає з останнім днем хаджу - щорічного паломництва мусульман до Мекки.

Ісламське свято нагадує про подвиг пророка Ібрагіма (Авраама). Він одержав одкровення, в якому було сказано принести в жертву улюбленого сина Ісмаїла. Ібрагім збирався виконати веління. Це стало символом найвищої покірності. За милістю Аллаха жертва була замінена твариною.

Мусульмани, відзначаючи Курбан-байрам, приносять у жертву худобу. У Криму зазвичай це баран. Частину м`яса потрібно віддати бідним.

Перший день свята жертвопринесення вихідний для мусульман відповідно до постанови кримського парламенту 1993 року «Про встановлення святкових днів для громадян Республіки Крим, які сповідують іслам» і статті 73 Кодексу законів про працю України.