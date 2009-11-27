Україна була лише частиною голодних територій СРСР - опитування

Більше половини громадян України не вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом тільки українців, про це свідчать результати експрес-опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

66,3% респондентів вважають, що Україна в 1932-1933 роках була лише частиною «голодних територій СРСР». Близько третини опитаних (32,2%) вважають, що Голодомор був геноцидом тільки українського народу, а 1,5% громадян України відповіли, що ніякого Голодомору взагалі не було.

Експерти Інституту Горшеніна зазначають, що менше половини українців (42,4%) говорять про відсутність в їхніх сім`ях потерпілих від Голодомору. Близько третини українців (36,7%) зазначили, що постраждалі від Голодомору в їхніх сім`ях є, а кожен п`ятий (20,9%) дав відповідь: «Мені про це нічого не відомо».

Також опитування показало, що 54,3% українців не мають наміру брати участь у заходах, які проходитимуть 28 листопада в пам‘ять про жертв Голодомору. Чверть опитаних (25,1%) планує взяти участь у таких заходах, а кожному п`ятому респонденту (20,6%) було важко відповісти на дане питання.

Експрес-опитування на тему «Голодомор 1932-1933 років» проводилося Інститутом Горшеніна з 25 по 26 листопада 2009 року. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.