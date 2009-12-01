Ющенко: ЧФ Росії - дестабілізуючий фактор для України

Розміщення Чорноморського флоту Росії на території України є дестабілізуючим чинником, вважає український президент Віктор ЮЩЕНКО.

"Перебування російського Чорноморського флоту - це дестабілізуючий фактор для нашої нації", - цитує главу держави Українська правда

На урочистостях з нагоди 18-ї річниці Всеукраїнського референдуму в Києві ЮЩЕНКО заявив, що дотримання угоди про виведення ЧФ з України в 2017 році не є політикою проти Росії. "Це політика за стабілізацію України", - сказав він.