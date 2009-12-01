Кримські татари просять Євросоюз не наступити на «граблі»

Європейському Союзу при реалізації проектів у Криму слід враховувати необхідність відновлення прав кримських татар, вважає перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

«Я думаю, що при вашій зустрічі з керівництвом Кримської автономії не бракувало скарг на недостатність повноважень. Як ми вважаємо, проблема не стільки в повноваженнях і дискусіях на цю тему між Києвом і Сімферополем, скільки в тому, що ні Київ, ні Сімферополь не готові розглядати кримськотатарський народ як одного з суб`єктів цього переговорного процесу. Власне, на ці ж «граблі» можуть наступити й країни ЄС, якщо при реалізації своїх проектів у Криму не враховуватимуть сучасне положення кримськотатарського народу й необхідність відновлення його прав як цілісного народу», - заявив ЧУБАРОВ у ході зустрічі з президентом Комітету регіонів ЄС Люком Ван ден БРАНДЕ наприкінці листопада, повідомили у прес-службі меджлісу.

Він передав президенту Комітету регіонів ЄС проект резолюції Європейського парламенту «Про необхідність подолання руйнівних наслідків насильницької депортації кримськотатарського народу й десятиліть його примусового утримання в місцях вигнання, здійснених у роки комуністичного режиму СРСР».

Зі свого боку, лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що без сприяння ЄС важко розраховувати на вирішення кримськотатарської проблеми найближчим часом. «Меджліс кримськотатарського народу готовий до широкої співпраці й (готовий) взяти безпосередню участь у цьому проекті (програма Східного партнерства), виступаючи представником свого народу», - сказав ДЖЕМІЛЄВ.