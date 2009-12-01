Ющенко доручив прокуратурі стежити за мовою на афішах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прокуратуру здійснювати нагляд за виконанням закону про мови.

Він закликав наглядове відомство перевіряти, якою мовою поширюється соціальна реклама, друкуються афіші, пишуться назви вулиць та міст.

Президент підкреслив, що з цього починається становлення нації, тому дуже важливо виконувати закон про національну мову. «Це ваш обов’язок», - наголосив ЮЩЕНКО, звертаючись до прокурорів.