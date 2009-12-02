Українські морські піхотинці поїхали до США за досвідом

Делегація Військово-морських сил України, очолювана підполковником Олександром ШИТЕНКОВИМ, перебуває з візитом на базі морської піхоти США Періс-Айленд (штат Південна Кароліна), де вивчає досвід американських колег з підготовки новобранців.

До складу делегації входять офіцери та сержанти морської піхоти ВМС України, повідомляє прес-центр командування флоту.

Метою перебування українських морських піхотинців на американській базі є вивчення організації відбору новобранців, програм та методик їхньої початкової підготовки і професійного розвитку.

Крім того, члени делегації знайомляться з особливостями підбору інструкторів, а також системами утримання і підготовки особового складу морської піхоти США.

Американські колеги діляться досвідом виховання і стимулювання новобранців, підтримання високого рівня військової дисципліни.

Члени делегації ВМС України також дослідять систему кар`єрного росту особового складу морської піхоти США під час проходження військової служби.

Візит завершиться 5 грудня.