Янукович не задоволений кримською владою

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не задоволений роботою влади Криму.

«Я не задоволений. Дуже багато є проблем і помилок, і зловживань», - сказав ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі держтелерадіокомпанії «Крим» після мітингу в Сімферополі, в якому, за оцінками правоохоронців, взяли участь 5 тисяч чоловік.

Лідер Партії регіонів пообіцяв зробити висновки. «Ми врахуємо все це на майбутніх виборах у місцеві ради. Недивно буде, що не будуть підтримані партією цілий ряд керівників різного рівня. Це, я думаю, буде правильно і справедливо», - сказав ЯНУКОВИЧ.

«Підняти рівень відповідальності чиновників, зокрема й керівників місцевого, кримського, масштабу - в обов`язковому порядку треба. Потрібно навести порядок, щоб кожен державний службовець, кожен чиновник різного рівня ніс відповідальність за результати своєї роботи», - заявив ЯНУКОВИЧ.

Як відомо, багато керівних посад у Криму обіймають «регіонали».