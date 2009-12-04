Породистий скакун загинув в ямі

Породистий кінь загинув, провалившись до прикритої шифером ями для колодязя в Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

На незвичайну подію бійці виїхали в одне з селищ, узявши все необхідне - від мотопомпи для відкачування води до спеціальних пристосувань, які могли б знадобитися при підйомі скакуна. У ветеринара був спеціальний розчин, їм планувалося усипити коня, щоб дати можливість рятувальникам обплутати тварину ременями і безболісно підняти його на поверхню.

Коли МНСники приїхали, кінь вже був під водою.

"Можна лише припустити, чому загинув породистий скакун: можливо, від одержаних при падінні травм або від переохолодження", - заявили рятувальники.

За словами жителів селища, яму для колодязя близько 12 метрів викопали робочі, вони прикрили її листами шиферу.

Операція з підйому коня тривала більш як дві години.

Тварину дістали з колодязя за допомогою крана.