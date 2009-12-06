Пожежа в електровозі на годину затримала потяг із Сімферополя

Через пожежу в електровозі в Луганській області на годину затримувався рух пасажирського потягу №435 сполученням Сімферополь-Луганськ. Жертв та постраждалих внаслідок події немає, повідомляє управління МНС у Луганській області.

Поблизу станції Слов`яносербська в суботу через коротке замкнення високовольтних силових мереж швидкодіючого вимикача сталося займання електрокабелю панелі управління електровозу.

Після зупинки потягу пасажирські вагони відчепили від електровозу та відтягнули на безпечну відстань. Пожежа пошкодила електрообладнання електровозу.

Евакуація пасажирів не проводилась.