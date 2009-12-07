Черномирдін вважає 2009 рік не кращим у відносинах України і Росії

Радник Президента РФ, екс-посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає нинішній рік не кращим у відносинах двох держав.

«Я думаю, що це не кращий рік у наших відносинах», - сказав він журналістам у Києві.

ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що на двосторонніх відносинах, зокрема, відбилася фінансово-економічна криза. «Хотілося б, щоб криза об`єднувала, виходити поодинці з кризи неможливо, хотілося б, щоб керівники держав це розуміли», - сказав він.

ЧЕРНОМИРДІН також зазначив, що Україна знаходиться у процесі виборів, «а вибори - це завжди подія».

Він висловив сподівання, що президентські вибори-2010 пройдуть нормально, відповідно до Конституції. «Хотілося б, щоб Україна швидше подолала весь негатив, ті труднощі, які сьогодні переживає», - додав ЧЕРНОМИРДІН.