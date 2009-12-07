Засідання підкомісії з питань ЧФ РФ пройде навесні 2010 року

За проведення додаткових консультацій для пошуку вирішення проблемних питань діяльності Чорноморського флоту в Криму, насамперед у рамках підкомісії з питань його функціонування, висловилися на зустрічі у Москві дипломати України та Росії, повідомляє українське МЗС.

Чергове засідання підкомісії заплановано на весну 2010 року.

"Відбувся предметний обмін думками щодо функціонування Чорноморського флоту РФ та його тимчасового перебування на території України у відповідності до базових угод 1997 року", - повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та статс-секретар - заступник глави МЗС РФ Григорій КАРАСІН провели у понеділок у столиці Росії політичні консультації, в ході яких розглянули широке коло питань двостороннього співробітництва.

Зокрема, відбулася поглиблена дискусія навколо питань делімітації Азовського і Чорного морів і Керченської протоки.

"Домовлено продовжити роботу щодо узгодження лінії держкордону у акваторіях на черговому раунді переговорів делегацій двох держав у грудні в Києві", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона вчергове порушила питання активізації підготовки до проведення демаркації сухопутної ділянки держкордону.

Домовлено, що РФ активізує роботу з формування російської частини Змішаної демаркаційної комісії, поінформували в українському МЗС.