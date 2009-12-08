Контрабандистів палива затримали в Криму

Вахтовий теплохода «Димитрій Кантемір» і водій автоцистерни, які перекачували солярку з судна в машину, затримані в Керчі, на території заводу «Затока», повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби України.

«У червні «Димитрій Кантемір» прийшов з грузинського Поті на ремонт. На його борту під митним контролем знаходилося близько 25 тонн дизельного палива, яке числиться як запаси судна. На момент перевірки 8 тонн палива перекачали в автоцистерну», - говориться в повідомленні.

Матеріали справи прикордонники передали для ухвалення рішення до кримської митниці.

Це вже третій випадок в керченському регіоні. Минулого тижня за інформацією прикордонників співробітники Служби безпеки України присікли дві спроби незаконного ввезення палива в країну.