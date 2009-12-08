Севастопольці перед Новим роком зможуть нормально помитися

Гарячу воду жителям Севастополя комунальні служби почнуть подавати напередодні Нового року, обіцяє голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

"Відновимо подачу гарячої води напередодні Нового року. Фінансове положення галузі з введенням нових тарифів ми все-таки підправили і тепер зможемо подавати гарячу воду", - цитує чиновника прес-служба адміністрації.

КУНІЦИН уточнив, що "доки зупиняє одне - відсутність належної кількості води в Чорноріченському водосховищі". "Сьогодні там близько 20 мільйонів кубів. Для стабільної подачі гарячої води необхідно значно більше", - сказав він.