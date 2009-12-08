Право використовувати війська за межами Росії хоче президент РФ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс до Ради Федерації пропозицію щодо надання главі держави можливості оперативно використовувати війська за межами РФ, повідомляє прес-служба Кремля.

«Президент Росії на підставі пункту "г" частини 1 статті 102 Конституції РФ і відповідно до федерального закону "Про оборону" вніс до Ради Федерації пропозицію щодо надання Президенту РФ можливості з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру і безпеки ухвалювати рішення про оперативне використовування за межами території Російської Федерації формувань Збройних Сил РФ відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів Російської Федерації і зазначеного федерального закону», - йдеться у повідомленні.

9 листопада МЕДВЕДЄВ підписав закон «Про внесення змін до закону «Про оборону», який визначає порядок використовування Збройних сил РФ за межами країни.

Закон було прийнято Державною думою РФ 23 жовтня і схвалено Радою Федерації 30 жовтня.

Документом передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для розв’язання таких завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території Росії; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захист громадян РФ за кордоном; боротьба з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

При цьому рішення про оперативне використовування армії ухвалюються Президентом РФ на підставі відповідної постанови Ради Федерації. Загальна чисельність формувань ЗС, райони їх дій, завдання, які стоять перед ними, і термін їх використовування визначає Президент країни. Комплектування і забезпечення формувань ЗС необхідною технікою і кадрами здійснює Міністерство оборони РФ.

5 листопада МЕДВЕДЄВ заявив, що закон про використовування армії за межами країни застосовуватиметься тільки у разі крайньої необхідності».

23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після переговорів з російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ заявив, що роз`яснення МЗС РФ щодо закону про використовування російської армії за кордоном цілком задовольнили країну.