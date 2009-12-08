Підписи за побудову нового Союзу збирають у Криму

Лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ виступив з ініціативою створення електронної книги пам`яті СРСР і закликав підтримати підписами ідею побудови нової союзної держави - Росії, України, Білорусії на базі зруйнованого Радянського Союзу.

«Комуністи Криму відкривають електронну книгу пам`яті СРСР, куди прийматимуться підписи тих, хто не згоден з розвалом нашої Батьківщини», - мовиться у зверненні ГРАЧА.

«Надсилайте свої листи на підтримку соціалістичних ідеалів, - просить депутат Верховної Ради. - На основі цих даних кримські комуністи зможуть створити загальну картину громадських думок, що говорять на користь побудови на базі зруйнованого СРСР нової союзної держави - Росії, України, Білорусії».

ГРАЧ пропонує підтримати почин всім «людям доброї волі», які живуть в Україні, РФ, Білорусії та інших країнах.

«Сьогодні - пам`ятний трагічний день. 18 років тому 8 грудня ЄЛЬЦІН, КРАВЧУК, ШУШКЕВИЧ самочинно підвели межу під існуванням великого Радянського Союзу», - заявив ГРАЧ.

Комуніст вважає, що «біловезькі авантюристи пішли проти волі народу, який 17 березня 1991 року на союзному референдумі більшістю голосів висловився за збереження СРСР».

Лідер кримських комуністів вважає, що радянська країна «була дійсно велика і могутня держава», яку боялися, яку поважали, до думки якої прислухалися і розвалу якої зраділи її вороги.

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