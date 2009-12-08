Генпрокуратура заявляє, що справу педофілів вона не гальмує

У Генеральній прокуратурі України спростовують звинувачення депутата Верховної Ради Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА щодо затягування розслідування кримінальної справи про розтління неповнолітніх дітей.

«Сказане ОМЕЛЬЧЕНКО дуже далеке від істини. Слідство у справі проходить у нормальному режимі, згідно із затвердженим планом», - сказав заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН в коментарі газеті «Сегодня» (№ 272 (3405)).

За його словами, єдине, в чому слідство зазнає деякі труднощів, - не завжди вдається порозумітися з Оленою ПОЛЮХОВИЧ та її адвокатом.

«Вони вважають зайвим ряд необхідних слідчих дій - додаткових допитів, психологічних та інших експертиз... За такого ставлення закінчити розслідування за півтора місяці, як би комусь не хотілося, неможливо», - відзначив заступник генпрокурора.

«Олена сама просила передати справу з міліції до прокуратури, а зараз не задоволена, що у неї та дітей запитують те, про що вони вже свідчили слідчим МВС. Однак ми не можемо спиратися тільки на ті дані, які були отримані раніше міліцією», - додав ЩОТКІН.

7 грудня ОМЕЛЬЧЕНКО в ефірі ТВі заявив, що має у своєму розпорядженні докази у справі педофілів, у тому числі і свідоцтва людей, яких достатньо для утримання під вартою всіх фігурантів.

Депутат запевнив, що у разі затягування з розслідуванням піде на розголошування оперативних даних, які зберігаються слідством у таємниці.

За словами ОМЕЛЬЧЕНКА, якби у цій справі не фігурували політики, вже були б затримані всі підозрювані, і слідство могло бути завершене, максимум, за півтора місяці. Депутат стверджує, що справу гальмували працівники міліції.

«А зараз керівництво Генеральної прокуратури, по суті, ухиляється від ефективного планомірного завершення досудового слідства…», - заявив ОМЕЛЬЧЕНКО.

Газеті «Сегодня» ОМЕЛЬЧЕНКО повторив свою позицію: «У так званій «справі педофілів» правоохоронні органи керуються не законом, а політичними пристрастями, роблячи все, щоб до президентських виборів воно не було розслідуване. Спочатку відомство Юрія ЛУЦЕНКА затягувало слідство, тепер це роблять підлеглі Олександра МЕДВЕДЬКА».