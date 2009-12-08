Генпрокуратура заявляє, що справу педофілів вона не гальмує

16:03, 08 грудня 2009
Крым
0 0

ГПУ спростовує звинувачення

У Генеральній прокуратурі України спростовують звинувачення депутата Верховної Ради Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА щодо затягування розслідування кримінальної справи про розтління неповнолітніх дітей.

«Сказане ОМЕЛЬЧЕНКО дуже далеке від істини. Слідство у справі проходить у нормальному режимі, згідно із затвердженим планом», - сказав заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН в коментарі газеті «Сегодня» (№ 272 (3405)).

За його словами, єдине, в чому слідство зазнає деякі труднощів, - не завжди вдається порозумітися з Оленою ПОЛЮХОВИЧ та її адвокатом.

«Вони вважають зайвим ряд необхідних слідчих дій - додаткових допитів, психологічних та інших експертиз... За такого ставлення закінчити розслідування за півтора місяці, як би комусь не хотілося, неможливо», - відзначив заступник генпрокурора.

«Олена сама просила передати справу з міліції до прокуратури, а зараз не задоволена, що у неї та дітей запитують те, про що вони вже свідчили слідчим МВС. Однак ми не можемо спиратися тільки на ті дані, які були отримані раніше міліцією», - додав ЩОТКІН.

7 грудня ОМЕЛЬЧЕНКО в ефірі ТВі заявив, що має у своєму розпорядженні докази у справі педофілів, у тому числі і свідоцтва людей, яких достатньо для утримання під вартою всіх фігурантів.

Депутат запевнив, що у разі затягування з розслідуванням піде на розголошування оперативних даних, які зберігаються слідством у таємниці.

За словами ОМЕЛЬЧЕНКА, якби у цій справі не фігурували політики, вже були б затримані всі підозрювані, і слідство могло бути завершене, максимум, за півтора місяці. Депутат стверджує, що справу гальмували працівники міліції.

«А зараз керівництво Генеральної прокуратури, по суті, ухиляється від ефективного планомірного завершення досудового слідства…», - заявив ОМЕЛЬЧЕНКО.

Газеті «Сегодня» ОМЕЛЬЧЕНКО повторив свою позицію: «У так званій «справі педофілів» правоохоронні органи керуються не законом, а політичними пристрастями, роблячи все, щоб до президентських виборів воно не було розслідуване. Спочатку відомство Юрія ЛУЦЕНКА затягувало слідство, тепер це роблять підлеглі Олександра МЕДВЕДЬКА».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter