Cуд скасував легалізацію продажу гарнізону в Криму

Вищий господарський суд України скасував рішення судів, які легалізували продаж майна гарнізону Міністерства оборони в західному Криму, повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

«Суд скасував попередні рішення, якими визнано дійсним договір продажу фірмою, що не має жодного відношення до Міноборони, приміщень військового гарнізону площею понад 900 квадратних метрів», - говориться в повідомленні наглядового відомства.

Майно міністерства знаходиться в селищі Новофедорівка в Сакському районі автономії.

«Касаційна інстанція підтвердила наявність порушень з боку судів при визнанні угоди законною і направила справу на новий розгляд», - повідомили в прокуратурі.

Таке рішення ухвалене після розгляду касаційного подання наглядового відомства Криму.