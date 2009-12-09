У Севастополі закрили на карантин одну школу й 65 класів

У Севастополі закрили на карантин одну школу, а кількість класів у школах, де припинено навчально-виховний процес, зросла до 65, повідомила УНІАН заступник начальника управління освіти та науки севастопольської міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР.

«Кількість хворих збільшується, в нас із сьогоднішнього дня і поки що до наступного понеділка вже закрита на карантин одна школа (в Балаклаві, школа №25). Оскільки там майже в усіх класах мінімум по 30% учнів хворіють, а при такому показнику, згідно з документами, навчально-виховний процес має припинятися», - сказала вона.

СЛЮСАР додала, що в школах кожного з чотирьох районів міста кількість хворих досягла 10%, і на сьогодні вже закрито на карантин 65 класів.

«Подивимося, що буде станом на п`ятницю, але радує те, що діагноз «грип» в жодному випадку не поставлено, діти хворіють на ГРВІ», - сказала вона.

В Севастополі налічується 66 загальноосвітніх шкіл.