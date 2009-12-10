Російські контррозвідники покинули Крим - ЗМІ

Співробітники федеральної служби безпеки, які працюють на Чорноморському флоті Росії, покинули українську територію, повідомляє газета "Комерсант-Україна".

За її даними, зі Севастополя виїхали всі співробітники російської контррозвідки, крім двох, які зараз за кордоном несуть службу на кораблях ЧФ РФ.

Газета повідомляє, що російська сторона просила не розголошувати факт виїзду співробітників ФСБ Росії.

"І позиція голови СБУ - виконати цю обіцянку", - розповів співрозмовник.

Раніше, починаючи з 1 грудня, низка ЗМІ з посиланням на джерела в російських силових структурах повідомляла про те, що офіцери ФСБ покидають територію України. Однак на той час Севастополь покинуло лише командування особливого відділу, а оперуповноважені закінчували "закривати документацію".

За попередньою інформацією, офіцери ФСБ, які проходили службу в Севастополі, будуть переведені в Новоросійськ.

Як відомо, голова СБУ Валентин Наливайченко ще влітку заявив, що 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю, повинні будуть покинути територію України.

Вони знаходилися в Україні відповідно до окремого пункту договору про базування ЧФ РФ і забезпечували безпеку російських моряків.

Тепер ця функція буде покладена на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі й Сімферополі.

Переклад Української правди