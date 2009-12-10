7% перевіреної у Криму риби забракували

7% перевіреної рибної продукції забракували інспектори «Кримстандартметрології» протягом 11 місяців, повідомляє прес-служба Держспоживстандарту України.

Обсяг перевіреної продукції становив 15,8 тонн, з них було забраковано 1,1 тонни.

Серед продукції - консерви рибні, пресерви рибні, риба холодного копчення, солона, охолоджена і морожена.

Перевірили 15 підприємств Криму, які виробляють, зберігають, здійснюють торгівлю рибною продукцією. Порушення законів і нормативних документів встановлено на 10 підприємствах.

Серед основних порушень: невідповідність рибної продукції вимогам нормативних документів за маркуванням і фізико-хімічними показниками (масова частка вологи завищена, масова частка солі занижена), неповне проведення випробувань продукції за показниками безпеки, недотримання періодичності контролю готової продукції за показниками безпеки, відсутність сертифікату відповідності на пресерви рибні, незадовільне забезпечення єдності вимірювань.