Знаком «Кримтролейбусу» обрали грифона

15:59, 10 грудня 2009
Крым
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Кінь не підійшов. Плутали б з Феррарі

«Кримтролейбус» розробив фірмовий знак підприємства – їм став грифон. 

«Було декілька варіантів, вони довго обговорювалися. Врешті-решт, ми зупинилися на двох варіантах: конячка і грифончик. Вибір ліг на грифона, щоб нас не плутали з «Феррарі», – сказав генеральний директор кримського підприємства Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ на прес-конференції у Сімферополі. 

Він відзначив, що функція міфічної істоти – «оберігати скарби». «Кримтролейбус» – скарб для Криму, його потрібно захищати, оберігати. Крім того, це (грифон) кримський символ... Сподіваємося, що під крилами кримського грифона ми забезпечимо збереження того, що у нас залишилося, і спробуємо відродити підприємство», – сказав КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

Знак пройшов попередню реєстрацію.  

«Він вже починає інтенсивно використовуватися на всіх наших транспортних засобах і інших носіях», – відзначив гендиректор «Кримтролейбусу». 

Управління Кримського тролейбусу було створене 50 років тому. 

Сьогодні на балансі підприємства «Кримтролейбус» знаходяться 309 тролейбусів, з них на ходу 140.

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