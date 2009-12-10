Усіх севастопольських призовників відправлено до армії

У Севастополі під час осіннього призову не було жодного випадку непояви на збірний пункт для відправлення до Збройних сил України, повідомив військовий комісар міста полковник Володимир КОНДРАТЮК.

«Призов виконано, відправили всіх. Випадків непояви на збірний пункт для відправлення до Збройних сил України в Севастополі не було, хоча раніше такі випадки мали місце, і, природно, згідно із законодавством, протягом трьох днів порушувалися кримінальні справи, передавалися документи для розв’язання питання», - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

За словами КОНДРАТЮКА, «призов пройшов спокійно, призовники нормальні, серйозні, сильні хлопці, упевнені в своєму майбутньому. Жодних ексцесів при відправленні на збірний пункт до Сімферополя не було».