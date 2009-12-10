Мешканка Севастополя погрожувала самоспаленням в адміністрації міста

Мешканка Севастополя у четвер прикувала себе до батареї центрального опалення у коридорі міської державної адміністрації, вимагаючи негайної установки їй безкоштовного газового котла, повідомила прес-служба відомства.

«Оскільки громадянка поводилася зухвало провокаційно, неадекватно, погрожувала накласти на себе руки, на місце події виїхали представники правоохоронних органів», - заявили у прес-службі.

Дійсні наміри мешканки Севастополя з’ясовують фахівці.

Як стало відомо УНІАН з джерела в правоохоронних органах, представники МНС, міліції і прокуратури від`єднали жінку від батареї, після чого її було доставлено до Ленінського райвідділу міліції. Співбесідник агентства повідомив, що жінка, окрім того, що прикувала себе до батареї, ще і облилася горючою рідиною, проте підпалити не встигла.