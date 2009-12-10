Тимошенко пояснила, чому підхіхікнула Путіну в Ялті

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що кожен політик має право на людські симпатії та антипатії.

«Усі політики, в яких би країнах вони не жили, мають якісь свої стосунки. Це абсолютно такі самі люди, як будь-які інші. І коли політики мають симпатії або антипатії, у них це так чи інакше виплескується: виплескується у Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА), виплескується у ПУТІНА, у мене», – сказала ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «Україна», коментуючи свою поведінку під час спільної прес-конференцій із прем’єром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

19 листопада ПУТІН на прес-конференції у Ялті саркастично прокоментував візит в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, порадивши його українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ провести вечерю без краваток.

«Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток. Краватки нині – в ціні. Не приведи Господи... Зжере гість ЮЩЕНКА ще його краватку», – сказав ПУТІН.

ТИМОШЕНКО розсміялася і зауважила, що вона точно може вечеряти без краваток.

Глава уряду підкреслила, що вона ніколи не ототожнює політика з країною. «Країна – це країна, а те, що стосується розмови з ПУТІНИМ і прес-конференції, то я, чесно кажучи, розважалася не з його слів, а, якщо ви пам’ятаєте, я сказала інше: я сказала, що мені як жінці іноді хочеться з’їсти свою краватку, але слава Богу, що її у мене немає», – пояснила ТИМОШЕНКО в ефірі.