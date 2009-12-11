Севастополь майже готовий до президентських виборів

Севастополь в цілому готовий до виборів президента України, які відбудуться 17 січня 2010 року, заявляє голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Робота йде за планом. Упевнений, протягом найближчого тижня всі недоліки будуть усунені», - заявив чиновник, повідомляє прес-служба адміністрації.

«Безумовно, невеликі проблеми залишаються, але вони можуть бути вирішені, - додав заступник глави адміністрації Дмитро БАЗІВ. - Зокрема, передбачено фінансування виборчих комісій. Проте, з визначених 116 тисяч 846 гривень доки не отримано ні копійки».

КУНІЦИН погодився з пропозицією, яку висловив перший заступник голови міської ради Петро КУДРЯШОВ, упорядкувати розміщення агітаційних наметів. Питання буде внесено на чергову сесію міськради.

Орієнтовна кількість виборців у Севастополі - 303,5 тисяч. По 224-у округу - 135,5 тисяч осіб, по 225-у - 168 тисяч.

На сьогодні понад 15 тисяч городян особисто перевірили свої дані, які увійшли до державного реєстру виборців.

На території 224-го округу створили 85 виборчих ділянок (з них 8 - спеціальних), а на території 225-го - 102 ділянки (з них 6 - спеціальних).