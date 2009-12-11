Німеччина повернула 488 монет Боспорського царства

488 античних монет Боспорського царства, яке існувало у Північному Причорномор’ї (Крим), вилучених у транснаціонального угрупування, повернула Німеччина Україні.

"Угруповання складалося із громадян ФРН, які походять з колишнього СРСР, та громадян Росії, які займалися нелегальним перевезенням та незаконною торгівлею культурними цінностями, здобутими шляхом "чорних" археологічних розкопок на Кримському півострові", - повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

У грудні 2006 року на автомагістралі біля німецького містечка Альсфельд працівники поліції федеральної землі Гессен вилучили пластиковий пакет із 483 рідкісними античними монетами кримського походження. "Ці монети злочинці намагалися незаконно реалізувати через один з відомих нумізматичних аукціонів у Німеччини", - повідомляє МВС. Крім того, під час обшуків, проведених у ході слідства в житлових приміщеннях членів угрупування, було вилучено ще п`ять монет Боспорського царства.

"Подібної колекції не мав і не має жодний із відомих державних музеїв світу", - йдеться у повідомленні.

Колекція передається Інституту археології Національної Академії наук України для її наукового дослідження.