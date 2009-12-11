Крим прийняв понад 4,9 млн. туристів

У Криму з початку року відпочили понад 4 млн. 952 тис. туристів – на 12,1% менше, ніж за аналогічний період 2008 року, повідомляє міністерство курортів і туризму автономії.

За даними профільного відомства, в даний час в автономії працюють 136 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, коефіцієнт їх заповнюваності складає 34% (торік в цей час функціонували 142 установи, коефіцієнт був 39,4%).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторних установах відпочили майже 1 млн. 30 тис. осіб – на 15,6% менше, ніж за аналогічний період 2008-го.

***Зниження кількості туристів в Криму чиновники пояснюють світовою фінансовою кризою. Від неї постраждала не лише автономія, але й курорти – конкуренти регіону.