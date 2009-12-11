Якби вибори відбулися цієї неділі (опитування)

Кандидати в Президенти України Петро СИМОНЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК і Володимир ЛИТВИН боротимуться за третє місце на президентських виборах, сказав на прес-конференції в УНІАН перший заступник директора Центру інформаційних та маркетингових досліджень Геннадій ЛУКІВ.

ЛУКІВ, представляючи результати всеукраїнського репрезентативного опитування, повідомив, що якби вибори відбулися в найближчу неділю, то за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували б 29,3% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 23,9%, за СИМОНЕНКА - 4,9%, ЯЦЕНЮКА - 4,8%, ЛИТВИНА - 3,8%.

ЛУКІВ зазначив, що за Віктора ЮЩЕНКА готові проголосувати 3,1% опитаних, Сергія ТІГІПКА - 2,8%, Олега ТЯГНИБОКА - 1,5%, Олександра МОРОЗА - 1,1%, Людмилу СУПРУН - 0,7%, Сергія РАТУШНЯКА - 0,5%, за Анатолія ГРИЦЕНКА та Юрія КОСТЕНКА - по 0,2% виборців. В той же час проголосували б проти всіх - 9,8%, а 13,3% відповіли, що їм “важко сказати”.

На запитання: “Якби у найближчу неділю проводились вибори Президента України, чи взяли б Ви участь у голосуванні?”, 44,1% відповіли “однозначно так”, а 25,3% - “скоріше так”, 14,1% - “скоріше ні”, 10% - “однозначно ні”, а 6,5% не змогли відповісти.

Респондентам було поставлено питання: “Чи вважаєте Ви, що ЮЩЕНКО своїми діями за часи президентства зрадив своїм виборцям”, на яке 84,2% відповіли ствердно, а 9,5% відповіли “ні”. В той же час 6,3% відповіли, що не знають.

На запитання: “Чи підтримуєте Ви точку зору, що ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ координують свої дії проти українського уряду і особисто проти ТИМОШЕНКО”, 65,5% відповіли ствердно, 20,5% заперечили, а 14% відповіли, що не знають.

Опитування було проведено Центром інформаційних та маркетингових досліджень 3-9 грудня. Опитано 2015 респондентів в усіх регіонах України. Похибка вибірки становить 2,2%.