Чоловік помер від «свинячого» грипу в Севастополі

Перший випадок захворювання на грип A/H1N1 лабораторно підтверджено в Севастополі, повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного санітарного лікаря міської СЕС із протиепідемічної роботи Євген КУСАНОВ.

Хворого чоловіка лікарям врятувати не вдалося, оскільки той звернувся по медичну допомогу надто пізно.

За інформацією КУСАНОВА, 60-річний чоловік поступив у лікарню №3 на четверту добу після початку хвороби в дуже тяжкому стані. Хворого терміново перевезли до лікарні №1, там він через декілька хвилин помер.

За інформацією заступника головлікаря СЕС, сьогодні стали відомі результати дослідження селекційного матеріалу, взятого у хворого. У нього був вірус пандемічного грипу.

"Медслужба міста готова боротися з цією недугою і лікувати таких хворих, головне, щоб вони зверталися до лікарів хоча б на другу добу від початку хвороби", - сказав КУСАНОВ.