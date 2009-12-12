Чарівна гавань створюється в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив створити у Чорноморському районі Криму національний природний парк «Чарівна гавань».

«До території парку погоджено включення 10900 гектарів земель», - йдеться в указі глави держави.

«Чарівна гавань» створюється для збереження і раціонального використання «степових та приморських природних комплексів і об`єктів північно-західного узбережжя Чорного моря, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення».

ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів під час доопрацювання проекту закону про держбюджет на 2010 рік передбачити кошти для функціонування парку.

Уряд має забезпечити утворення адміністрації «Чарівної гавані», затвердити у шестимісячний строк положення про нацпарк, розробити проект землеустрою тощо.

Крім того, Кабмін має протягом 2010-2012 років затвердити проект організації території парку, рекреаційного використання його природних об`єктів, охорони.