Карантин запровадили в Севастополі
06:45, 13 грудня 2009Крым
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Масові заходи припиняються, масочний режим посилюється...
Карантин запроваджується в учбових закладах, масові заходи припиняються, масочний режим посилюється до 20 грудня в Севастополі у зв`язку із перевищенням епідемічного порогу по захворюваннях на ГРВІ і сезонний грип.
Рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія.
У Севастополі від сезонного грипу щеплено 2318 осіб, з них 490 - за власний кошт, 1531 особа - за рахунок місцевого бюджету. Це, в основному, дільничні служби, швидка допомога, гериатричний будинок-інтернат.
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