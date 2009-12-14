Психічно хворий розбив обличчя прем’єру Італії (фото)
10:38, 14 грудня 2009Крым
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Інцидент стався після мітингу
На прем’єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ скоєно напад – зловмисник розбив йому обличчя статуеткою, повідомляє Бі-Бі-Сі.
У даний час прем’єр-міністр перебуває в міланський лікарні.
Напад було скоєно після мітингу, коли 72-річний БЕРЛУСКОНІ роздавав автографи прихильникам. Італійський прем’єр отримав удар в обличчя і впав на землю.
Чоловік, який напав на БЕРЛУСКОНІ, є психічно хворим, однак йому висунуто звинувачення у завданні серйозних побоїв.
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