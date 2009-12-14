Психічно хворий розбив обличчя прем’єру Італії (фото)

На прем’єр-міністра Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ скоєно напад – зловмисник розбив йому обличчя статуеткою, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У даний час прем’єр-міністр перебуває в міланський лікарні.

Напад було скоєно після мітингу, коли 72-річний БЕРЛУСКОНІ роздавав автографи прихильникам. Італійський прем’єр отримав удар в обличчя і впав на землю.

Чоловік, який напав на БЕРЛУСКОНІ, є психічно хворим, однак йому висунуто звинувачення у завданні серйозних побоїв.