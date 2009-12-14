Ющенко обіцяє комуністам суд
10:50, 14 грудня 2009Крым
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СБУ зібрала 250 томів доказів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що в країні відбудеться суд над Комуністичною партією.
«Переконаний, що буде», - сказав кандидат у президенти, відповідаючи на запитання на зустрічі з виборцями.
Більше того, наголосив ЮЩЕНКО, Служба безпеки завершила розслідування кримінальної справи про голодомор 1932-33 років, цього місяця справа буде передана до суду.
За словами Президента, зібрано 250 томів доказів, звинувачуються перші особи комуністичного режиму Радянського Союзу.
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