Двоє неповнолітніх бродяг вбили пенсіонерку заради харчів

Двоє неповнолітніх кримчан-бродяг вбили у Сімферополі літню жінку через пакет пельменів, повідомила прес-служба міліції Криму.

"Двоє неповнолітніх, 1992 і 1994 років народження, з украй неблагополучних сімей Білогірського району приїхали до Сімферополя, де займалися бродяженням і скоюванням дрібних злочинів для свого прожитку", - мовиться в прес-релізі.

Помітивши 73-річну жінку, що йшла самотньо, бродяги вирішили забрати її пакет.

17-річний підліток завдав ножем декілька ударів пенсіонерці, вона загинула.

"Видобутком став пакет з упаковкою пельменів, які вони (підлітки) тут же в лісовому масиві посмажили на вогнищі і з`їли", - йдеться у повідомленні.

Проводиться розслідування.