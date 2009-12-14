«Радянський» стройовий крок в армії замінять на «національний»?

У Міністерстві оборони і Генеральному штабі опрацьовується питання про запровадження “національного” стройового кроку у Збройних силах України замість нинішнього – “прусcького”, повідомило УНІАН джерело у Міноборони.

За словами співрозмовника агентства, автором такої ініціативи є Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Глава держави звернув увагу, що стройовий крок, який використовують військовослужбовці Почесної варти ЗСУ, дещо відрізняється від того, що визначений у Стройовому статуті і запроваджений у військах. Тому Верховний головнокомандувач ЗСУ позитивно схвалив ідею про можливе запровадження нового, що отримав назву “національного”, стройового кроку замість нинішнього, так званого “прусcького”, який використовується ще з часів Радянської армії.

Зараз у Генштабі розробляються відповідні пропозиції, методичні рекомендації, зміни до законодавчої бази стосовно “національного” стройового кроку з метою їхнього розгляду на одному із засідань колегії Міноборони. Задля більшої наочності у вивченні цього питання навіть було знято фільм, у якому проведено порівняння нового “національного” і традиційного “прусського” стройових кроків.

Втілення цієї ініціативи можливе лише за її підтримки у Верховній Раді, адже усі військові статути, зокрема, стройовий, ухвалюються на рівні законодавчих актів.