Тимошенко буде під номером 13 у виборчому бюлетені, Янукович – 17

Центральна виборча комісія затвердила форму та текст виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням комісії, виборчий бюлетень друкується державною мовою, на одній сторінці аркуша розміром 200х580 мм з текстом тільки на одному боці.

Виборчі бюлетені мають друкуватися на папері світлого тону з поєднанням сірого та рожевого кольорів з використанням спеціальних фарб.

Бюлетені повинні бути надруковані з графічними захисними елементами, з проставленням номера виборчої дільниці, захисною фарбою, яка проявляється на звороті бюлетеня.

ЦВК встановила резерв для бюлетенів без номера виборчої дільниці для закордонних виборчих дільниць, утворених у виняткових випадках в обсязі 0,5% від кількості громадян, внесених у виборчі списки на цих дільницях.

Кількість виготовлених бюлетенів для кожної виборчої дільниці повинна перебільшувати 0,5% від кількості зареєстрованих виборців на дільниці.

ЦВК встановила, що перелік кандидатів на пост Президента України у виборчому бюлетені повинен бути розташований за алфавітом, а кандидати мають бути пронумеровані.

Під номером 1 буде кандидат у президенти України Інна БОГОСЛОВСЬКА, №2 – Михайло БРОДСЬКИЙ, №3 – Анатолій ГРИЦЕНКО, №4 – Юрій КОСТЕНКО, №5 – Володимир ЛИТВИН, №6 – Олександр МОРОЗ, №7 – Олександр ПАБАТ, №8 – Василь ПРОТИВСІХ, №9 – Сергій РАТУШНЯК, №10 – Олег РЯБОКОНЬ, №11 – Петро СИМОНЕНКО, №12 – Людмила СУПРУН, №13 – Юлія ТИМОШЕНКО, №14 – Сергій ТІГІПКО, №15 – Олег ТЯГНИБОК, №16 – Віктор ЮЩЕНКО, №17 – Віктор ЯНУКОВИЧ, №18 – Арсеній ЯЦЕНЮК.