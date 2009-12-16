Двоє хлопців задихнулися в гаражі в Криму

22-річний і 20-річний хлопці загинули в гаражі на сході Криму, ймовірно, від отруєння чадним газом.

Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, тіла знайшли в гаражному кооперативі в селищі міського типа Леніно в ніч з 14 на 15 грудня.

«Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Проводиться слідство», - відзначили в МНС.