Двоє хлопців задихнулися в гаражі в Криму
09:41, 16 грудня 2009Крым
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Проводиться слідство
22-річний і 20-річний хлопці загинули в гаражі на сході Криму, ймовірно, від отруєння чадним газом.
Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, тіла знайшли в гаражному кооперативі в селищі міського типа Леніно в ніч з 14 на 15 грудня.
«Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Проводиться слідство», - відзначили в МНС.
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