В Україні епідемія грипу охопила 13 регіонів
09:54, 16 грудня 2009Крым
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Зокрема, Крим і Севастополь
Складна ситуація з грипом та гострими респіраторними захворюваннями склалася у 13 регіонах України, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Це - Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Волинська, Запорізька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Черкаська області, кримська автономія та місто Севастополь.
Станом на 15 грудня в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 2 млн. 690 тис. 563 осіб, за останню добу - 143 тис. 941 особа.
Померли від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) - 507 особи, за останню добу - 6 осіб.
Госпіталізовано з початку епідемії 156 тис. 272 українці, за останню добу - 4 тис. 612.
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