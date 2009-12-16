В Україні епідемія грипу охопила 13 регіонів

Складна ситуація з грипом та гострими респіраторними захворюваннями склалася у 13 регіонах України, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Це - Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Волинська, Запорізька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Черкаська області, кримська автономія та місто Севастополь.

Станом на 15 грудня в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли 2 млн. 690 тис. 563 осіб, за останню добу - 143 тис. 941 особа.

Померли від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) - 507 особи, за останню добу - 6 осіб.

Госпіталізовано з початку епідемії 156 тис. 272 українці, за останню добу - 4 тис. 612.