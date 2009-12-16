Кримчан закликали відмовитися від гір та моря

Погіршення погодних умов: налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, завірюха, посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 25-28 м/с, - очікується в Криму з 16 по 19 грудня, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«В час сильного вітру зведіть до мінімуму перебування в зоні аварійних насаджень і будов, остерігайтеся обірваних електричних проводів», - закликає МНС.

Рятувальники рекомендують жителям Криму і туристам відмовитися від походів в гори і виходів у море.

Водіїв транспортних засобів просять по можливості утримуватися від поїздок, особливо на дальні відстані.

Бійці МНС направили інформацію про штормове попередження головам районних і міських адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону.