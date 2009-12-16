ОБРЄ вивчає в Криму підготовку до виборів

Місія Організації безпеки Ради Європи зі спостереження за виборами Президента України 2010 року вивчає ситуацію в Криму в розпал виборчої кампанії.

«У нас 60 довгострокових спостерігачів по всій Україні. Ми очікуємо ще 600 короткострокових спостерігачів. Загалом із 24 країн», - сказала голова місії Хайді ТАЛЬЯВІНІ сьогодні в Сімферополі на зустрічі з головою кримського парламенту Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

«Наша місія має чисто технічний характер - оцінка того, як іде робота: передвиборної кампанії, самих виборів», - повідомила ТАЛЬЯВІНІ журналістам. Місія ОБРЄ підготує декілька звітів про хід виборчої кампанії, після виборів також буде звіт.

«Об`єктивна оцінка (спостерігачів) може бути врахована для того, щоб країна, яка обере Президента на демократичних засадах, була авторитетна у міжнародного співтовариства», - сказав журналістам кримський спікер.

У ході зустрічі з представниками місії ОБРЄ він заявив: з точки зору організації виборчої кампанії Крим готовий до виборів.

На думку ГРИЦЕНКА, сьогоднішня суспільно-політична ситуація в регіоні «особливо не відрізняється» від довиборчого періоду, хоча Крим - «достатньо політизований регіон».

Він сказав, що в Криму для нинішньої кампанії характерна менш активна робота виборчих штабів. «По суті справи, достатньо серйозно робота поставлена виборчим штабом кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, поступово розгортають роботу штаб кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО, дещо активізувалися БОГОСЛОВСЬКА й ЛИТВИН, інші поки не проявляють серйозної агітаційної роботи», - заявив кримський спікер-«регіонал».

Керівник парламенту автономії відзначив появу «брудних публікацій» в засобах масової інформації. «Я думаю, було б правильно, якби в майбутньому законі про вибори Президента України взагалі заборонили говорити про негатив, а дали можливість кандидатам сказати про ті позитивні зміни в країні, які можуть відбутися в разі обрання», - сказав ГРИЦЕНКО.

Вибори Президента України пройдуть 17 січня 2010 року. В боротьбі за головний пост країни беруть участь 18 кандидатів.